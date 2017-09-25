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    General Mobile eski telefonlarınızı geri alıyor!

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 11:18 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 11:18

    General Mobile, başlattığı yeni bir kampanya kapsamında eski telefonlarını getirenlere yeni telefonlarını 200 TL indirimli fiyattan satmaya karar verdi.

    General Mobile, akıllı telefon sahibi olmak veya akıllı telefonunu yenilemek isteyen müşterilere yönelik, "Eskiyi Getir-Yeniyi Götür" Kampanyasını başlattı. Müşteriler, bu kampanya ile en güncel Android versiyonuna sahip "GM 5 Plus" ve "GM 6" modellerini 200TL indirimli fiyatla alabiliyor.

    Kampanya kapsamında sunulan General Mobile GM 5 Plus; 5,5 inç Full HD ekranı ve 13 MP çözünürlükteki flaşlı selfie kamerası ile dikkat çekiyor. İşletim sistemi olarak Android'in en güncel yazılımı olan Android 7.1.1 Nougat'ı kullanan, güçlü performansı ile akıllı telefon deneyimi sunan GM 5 Plus, 1.199TL peşin fiyatı ile satılıyor. Eski telefonunu getiren müşteriler, kampanya kapsamında 999TL fiyatı ile GM 5 Plus'ı alabiliyor. 

    Kampanya kapsamında herhangi bir marka şartı yok; yani herhangi bir eski telefonu geri getirebiliyorsunuz.

    Etiketler: general mobile , indirim , telefon
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