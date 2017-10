Genel sekreter Kasırga Cumhurbaşkanlığı bütçesi sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Cumhurbaşkanlığına bağlanmasından sonra 5 noktada teknik düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, bu beş husustan birinin de bütçeyle ilgili husus olduğunu ve çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Kasırga, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye 6, Avrupa ülkelerine ise 17 resmi ziyarette bulunduğunu bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan geçici personel giderlerine ilişkin de konuşan Kasırga, bunların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığını, belli bir süre için hizmetlerinden yararlanmak üzere istihdam edilen Devlet Denetleme Kurulunda görev yapan personeli ifade ettiğini anlattı.



36 BAŞDANIŞMAN VAR

Milletvekillerinin sorusu üzerine Külliye'de 36 başdanışman olduğuna işaret eden Kasırga, "Danışman düzeyinde çok sayıda hizmet eden arkadaşlarımız var. Bu başdanışman arkadaşlarımızın çoğunluk itibarıyla hukukçu, ekonomi ve kamu yönetimi mensubu olduğunu biliyorum. Aldıkları ücret ise 6 bin 400 ek göstergeye tabi devlet memurlarının almış olduğu ücrettir. Özel bir ücret almazlar. Külliyede bu arkadaşlarımıza sadece uçak gideri öderiz, harcırah ödemeyiz." şeklinde konuştu.



Faaliyet Raporunda "Gelirler" başlığı altında vergi kalemi bulunmasının hatırlatılması üzerine Kasırga, "5 bin 18 sayılı kanun ve Maliye Bakanlığında çıkarılan tebliğlere uygun olarak yapılan gelir vergisi stopajları, katma değer vergisi tevkifatı, damga vergisi tahsilatlarından oluşmaktadır bu kalem. Bu rakamlar, Hazineye aktarılmaktadır." dedi.



'KÜLLİYENİN DEVLETE MALİYETİ 1 MİLYAR 370 MİLYONDUR'

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin her yıl artmasına ilişkin Kasırga, "Cumhurbaşkanlığımızın bütçesi her yıl artıyor. Önümüzdeki yıl daha da katlanarak artacaktır. Bu asla savurganlık ifadesi değildir. Bütçemizde yer alan her kuruşu, aziz milletimizin, şehitlerimizin, fakir fukara insanlarımızın bir emaneti bilincinde harcıyoruz. Bütçenin ve harcamaların artması, yapılan yatırımlarından, hizmetlerin çoğalmasından, ilgi alanlarımızın artmasından kaynaklanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin, yapım maliyetinin tamamının Başbakanlık tarafından karşılandığını, maliyetinin ise 1 milyar 370 milyon lira olarak açıklandığını vurgulayan Kasırga, bu rakamın içinde ana tefriş malzemelerinin bulunduğunu bildiklerini kaydetti. Sonradan bazı şeyler aldıklarını dile getiren Kasırga, "Tablo gibi, tanesi bin 500 dolar diye kamuoyuna deklare edilen esasında 70-80 liradan ibaret bardaklar aldık. Tanesi bir buçuk milyon denen ama 5 bin 400 liraya mal ettiğimiz masalardan aldık. Bu nevi harcamalar da yaptık. Külliyenin devlete maliyeti 1 milyar 370 milyon liradır. Onun dışındaki harcamalarımız Sayıştay denetiminden geçen harcamalardır." ifadelerini kullandı.



'HERHANGİ BİR UÇAK ALMADIK KİRALAMADIK'

Cumhurbaşkanlığında uçaklarla ilgili bir ödenek olmadığını dile getiren Kasırga, şöyle devam etti: "Biz uçaklarla ilgilenmiyoruz. Uçaklar, devletin uçak havuzunda muhafaza ediliyor. Bu uçakların alımı, bakımları, onarımları, uçuşa hazır halde tutulmaları Başbakanlık tarafından koordine ediliyor. Uçuş planlamasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talep ve talimatıyla öncelikli olarak havuz sistemine göre devletin elinde bulunan uçaklar tarafından karşılanıyor. Bu uçaklardan iki tanesi cumhurbaşkanlığı envanterine aktarıldı. Ama yine onların da bütün harcamaları Başbakanlık bütçesi tarafından karşılanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı demirbaşına herhangi bir uçak almadık, kiralamadık."



MARMARİS DEVLET KONUKEVİ

Kasırga, Marmaris'te Turgut Özal zamanında inşa edilen eski devlet konukevini yeniden düzenlediklerini söyledi. Konukevi için altyapı, çevre duvarı, peyzaj, dere ıslahları, güvenlik binaları, sondaj çalışmaları, etüd ve projelendirme için bir ihale yaptıklarını bildiren Kasırga, "12 milyon 125 bin lira harcadık. İnşaatla ilgili bütün işlemler TOKİ tarafından yapılacaktır. Projeler bittikten sonra ana ihale yapılacak. Ortaya çıkmış bir proje, yapılmış bir ihale olmadığından, yanıltıcı bir bilgi vermemek adına rakam telafuz edemiyorum." dedi.



ÖRTÜLÜ ÖDENEK

Örtülü ödenek konusuna ilişkin sorular üzerine Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin örtülü ödeneğin kullanılması ve harcanması konusunda herhangi bir tasarrufu olmadığını, ödeneğin kendi özel yasasındaki usul ve esaslara göre kullanıldığını söyledi.



"Külliye içinde bir kilise olabilir mi?" sorusu üzerine Kasırga, Tarsus'taki Ayalan Kilisesini örnek gösterdi. "Külliye" kelimesinin inanan, inanmayan herkesi kapsayıp kapsamadığına ilişkin soruya Kasırga, "Herkesi kapsar. 80 milyon Türkiye vatandaşını kapsar." yanıtını verdi.

