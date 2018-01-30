Genel Kurul’da ÖSO atışması

ÖSO’YU MİLLİ ORDU GÖRMÜYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: Operasyonla ilgili partimize dönük haksız ve provokatif açıklamalar var. Genel Başkanımız ve partimiz bu operasyonu başından beri desteklemesine rağmen bu operasyonu bir ülkenin yaptığı, bir devletin operasyonu olarak görmeyip siyasi partinin bir operasyonu olarak görüp, il ve ilçe kongrelerinde partimize dönük ithamlar yakışıksızdır. ‘Millî ordu’ deniyor ÖSO’ya. Bizim bir tane millî ordumuz var, o da Türk Silahlı Kuvvetleridir. Biz ÖSO’yu hiçbir zaman bir millî ordu olarak görmüyoruz. Devletimizin başına bunlar bela olacak. Bunlar ileride size sorun çıkaracak. Bunlar nefret söylemi kusan gruplarla iç içeydiler, yıllarca orada kanlı savaşı yaptılar.

BÖLGEYİ KANA BULAYACAKLAR

Cihatçı gruplardan, radikal gruplardan, bunlardan hiç kimse bir medet ummasın. Bunlar oradaki Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun, Yezidi olsun, Ermeni olsun hepsine düşmandır. Bunlar Selefi bir gelenekten geliyor. Efendim, bir ÖSO seviciliği almış gidiyor. Ya benim kahraman askerim ÖSO’ya ihtiyaç mı duyardı? Ne alakası var? ÖSO’ya dikkat edin, yarın başınıza iş açacaksınız. Yarın bu gruplar maalesef bölgeyi kana bulayacaklar.

HANGİSİ KOKTEYL DEĞİL Kİ

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar: ÖSO’nun kokteyl örgüt olduğu söylendi. Ama Allah aşkına, şu anda burnumuzun dibinde olan bu terör örgütlerinin hangisi kokteyl örgüt değil ki?

ÖSO TÜRKİYE’NİN İŞARETİDİR

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Türkiye bugün oyun kurucu bir ülkedir. Bölgeye dayatılmak istenen bir proje var. Projede, içinde Türkiye’nin de bulunduğu bölgenin siyasi haritası yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu proje belli bir aşamaya geldikten sonra, Türkiye’nin müdahalesiyle Türkiye’nin aleyhine olabilecek şekilde hayata geçirilmesi engellendi. Eğer Türkiye oyun kurucu olmasaydı bu politika kesinlikle hayata geçirilirdi. Türkiye’deki Suriyeli misafirlerimiz ‘Biz kendi topraklarımızı teröristlerden temizlemek istiyoruz, biz de katkı sağlamak istiyoruz, biz de varız’ diye araziye çıkıyor. ÖSO, gördüğümüz ÖSO bu, bunun nesini eleştiriyorsunuz Allah aşkına? Aynı amaç için birlikte yürüyoruz şu anda. ÖSO da oyun kurucu Türkiye’nin yine bir işaretidir, yine bir yansımasıdır. Kesinlikle bütün bunları Türkiye dizayn ediyor, Türkiye oyunu kuruyor ve şu anda Türkiye yönetiyor. TSK hiçbir zaman olmadığı kadar bugün güçlüdür. Hainlerden kurtuldukça Türk Silahlı Kuvvetleri güçlenmiştir.”