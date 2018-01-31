Gençpa'dan kadın çalışanlara evden çalışma projesi

Çalışma hayatı koşullara ve trendlere göre değiştikçe, şirketler de uzaktan ve evden çalışma şartlarına yer veren, esnek yan haklar tanıyan sistemlere geçiyor. Yapılan araştırmalar çalışma sistemlerindeki bu tür uygulamaların verimlilik ve motivasyon açısından olumlu etkisi olduğunu ve şirketlere bağlılığı artırdığını gösteriyor. Bu sonuçlar, şirketlerin de uzaktan ve evden çalışma sistemlerine geçmelerine neden oluyor.

Gençpa, evlilik nedeniyle ve/veya çocuk sahibi olduktan sonra işten ayrılmak ya da il değiştirmek zorunda kalan kadın çalışanlarına pozitif ayrımcılık yaparak evden çalışma sistemini başlattı. Bu proje kapsamında Gençpa bünyesinde evden çalışmak isteyen kadın adaylar için bir de ilan sayfası hazırlandı. İş başvurusu yapmak isteyen adaylar kariyer.gencpa.com.tr adresinden başvuru yapabiliyor.