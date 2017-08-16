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    Genç öğretmen evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 16:35Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 16:36

    Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde fenalaşan 23 yaşındaki öğretmen Sibel Çiçek, sağlık ekiplerinin yoğun çabasına rağmen hayatını kaybetti.

    Sandıklı'da yaşanan olayda Çay'a bağlı Yeşilyurt Ortaokulu’nda matematik öğretmenliği yapan 23 yaşındaki Sibel Çiçek iddialara göre, dün gece evinde yüksek ateşe bağlı olarak fenalaştı.

    Kızlarının durumunu gören aile üyeleri durumu hemen 112 Acil servisi bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızın ateşinin yüksek olduğunu ve kalp durması olarak adlandırılan bir konumda olduğunu belirledi. 

    Çiçek’e müdahale eden sağlık ekipleri kendisini ambulans ile hemen Sandıklı Devlet Hastanesine götürdü. Ancak Çiçek, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'e otopsi yapıldığı ancak sonucunun henüz açıklanmadığı öğrenildi.

    Henüz 1 yıllık öğretmen olan Çiçek için Sandıklı Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

    Etiketler: Öğretmen , vefat , ölüm
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