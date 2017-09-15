Genç muhabiri timsah öldürdü!

Timsah tarafından öldürülen Paul McClean'ın cesedi olayın ardından çamurun içine gömülmüş şekilde bulundu.

24 yaşındaki gazeteci, Panama sahil bölgesindeki cesedi yoldan geçen sürücüler tarafından fark edildi. Genç gazetecinin bölgeye arkadaşlarıyla tatill yapmaya gittiği aktarıldı.

Sri Lankalı bir polis yetkilisi "Genç adamın ayağında 6 ya da 7 kadar yara vardı." dedi. Timsahın genç gazeteciyi bacağından yaralayarak sürüklediği ve daha sonra öldürdüğü belirtiliyor.

Oxford Üniversitesi mezunu McClean'ın olayın gerçekleştiği yerin yakınlarında bir otelde kaldığı belirtildi. Mezun olduktan sonra 2015'ten itibaren FT için çalışmaya başlayan genç gazeteci parlak muhabirler arasında gösteriliyordu.