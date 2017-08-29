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    Genç modele ahlaksız teklif! "2.5 milyon dolara ünlü bir aktörle..."

    Hürriyet Haber
    29.08.2017 - 18:57 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 18:57

    20 yaşındaki genç model Jazz Egger, ajansı aracılığıyla kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti. İngiltere'de yaşanan olay büyük tepki çekti.İngiliz Daily Mail gazetesi, 20 yaşındaki model Jazz Egger'in, moda endüstrisinde yaşadığı korkunç deneyimi ortaya çıkardı.

    Habere göre, bu yıl 20 yaşında giren Egger, dünyaca ünlü modellerin kayıtlı olduğu oldukça büyük bir ajansta çalışıyordu.
    Genç kıza, ajans görevlileri tarafından 'zengin bir müşteriyle' birlikte olması karşılığı 2 bin sterlin yani ortalama 2 bin 500 dolar teklif edildi. Ancak bu rakam, modellerin "ününe" göre 2.5 milyon dolar seviyesine kadar yükselebiliyor.
    Egger'in anlattıklarına göre ünlü modellere zengin iş adamlarıyla buluşmaları karşılığında milyonlarca dolar teklif ediliyor.

    Egger'ın telefon kayıtlarıyla olay ifşa edilirken, mesajlarda, "Oldukça ünlü bir aktörle bir gece geçireceksin. Yaklaşık bir iki saat. İsmini buradan açıklayamıyoruz. Güzel kıyafetler ve topuklu ayakkabılarını giyin ve onunla belirtilen otelde buluş" ifadeleri yer aldı.

    Genç modele ahlaksız teklif 2.5 milyon dolara ünlü bir aktörle...

    Etiketler: son dakika , aktör , manken , model , ahlaksız teklif , haber , haberler
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