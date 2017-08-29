Genç modele ahlaksız teklif! "2.5 milyon dolara ünlü bir aktörle..."

Habere göre, bu yıl 20 yaşında giren Egger, dünyaca ünlü modellerin kayıtlı olduğu oldukça büyük bir ajansta çalışıyordu.

Genç kıza, ajans görevlileri tarafından 'zengin bir müşteriyle' birlikte olması karşılığı 2 bin sterlin yani ortalama 2 bin 500 dolar teklif edildi. Ancak bu rakam, modellerin "ününe" göre 2.5 milyon dolar seviyesine kadar yükselebiliyor.

Egger'in anlattıklarına göre ünlü modellere zengin iş adamlarıyla buluşmaları karşılığında milyonlarca dolar teklif ediliyor.

Egger'ın telefon kayıtlarıyla olay ifşa edilirken, mesajlarda, "Oldukça ünlü bir aktörle bir gece geçireceksin. Yaklaşık bir iki saat. İsmini buradan açıklayamıyoruz. Güzel kıyafetler ve topuklu ayakkabılarını giyin ve onunla belirtilen otelde buluş" ifadeleri yer aldı.