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    Genç kadının sır ölümü: Otopsi tamam kimlik hala meçhul!

    DHA
    16 Ağustos 2017 - 19:55Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 19:55

    İzmir'in Aliağa ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan ve kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan kadının kafa travması sonucu öldüğü belirlendi.

    Alınan bilgiye göre, yol kenarında ölü bulunan kadının İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ön otopsi raporuna göre, üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kafa kemiklerinin kırılması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    MOBESE'LER İNCELENİYOR

    Bu arada jandarma kriminal ekipleri, olay yerine yakın bir bölgede bulunan ayakkabı üzerinden kadının kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.
    Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve MOBESE görüntüleri de inceleniliyor.

    Aliağa ilçesinde 13 Ağustos'ta, Şakran Mahallesi Çanakkale-İzmir karayolu kenarındaki bir zeytin bahçesinde 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi bulunmuştu.

    Etiketler: izmir , kadın , aliağa
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