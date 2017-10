Genç kadın intikamını böyle aldı! Sevgilisine kızıp 68 kilo verdi, sonra terk etti

Gittiği yerlerden giydiği şeylere kadar, onun hayatındaki her detaya karışan kıskanç sevgilisi yüzünden, her ay yemeğe 2 bin dolar kadar harcıyor ve her gün gittikçe kilo alıyordu.

Yaşadıklarını US Weekly ile paylaşan Christine bu durumu şöyle anlatıyor: “Tanınamayacak hale gelene kadar yedim. Her ay yemeğe 2 bin dolar harcadım. Bir şeyler yerken bile, sonrasında ne yiyeceğimi düşünürdüm. Daha sonra 2014'te, kendimi çok kötü hissetmeye başladım.”

Hep balık etli olsa da, yeme alışkanlığının değişmesi yüzünden kısa sürede obez oldu.

Sabahları yaşamak için değil, yemek için uyandığını söyleyen Christine, ailesiyle çıktığı aşağılayıcı bir akşam yemeğinden sonra bu hayata bir dur demeye karar verdi.

Tüp mide ameliyatı oldu, ancak bu yeterli değildi! Ameliyattan sonra hızla kilo kaybetse de, zamanla verdiklerini yeniden almaya başlamıştı. Bu duruma bir dur demek için bir hayat koçu ile anlaştı. O günden sonra tüm kötü alışkanlıklarıyla vedalaştı. Düzenli beslendi ve egzersiz yaptı. Bu durumu ise takipçileri ile şöyle paylaştı:

“Gördüğünüz gibi beni ameliyattan sonra verdiğim kilolar değil, almaya başladığım kilolar değiştirdi!”

16 ay sonunda, tam tamına 68 kilo verdi! Sağlıklı yaşam sürecinde, hem sigarayı hem de abur cubur yemeyi bırakmasının büyük etkisi oldu!

Bu süreçte elbette ilişkisini de sonlandırdı.

Eski sevgilim çok kontrolcüydü, sürekli bana ne giymem gerektiğini söylüyordu. Daha sonra onu bırakmamam için daha çok kilo almamı istediğini anladım. Kendisine hiç güveni yoktu ve çok kıskançtı.”

“Sağlıklı bir ilişkide olmadığımı anladım. Bu yüzden ondan ayrılıp kilo vererek intikamımı aldım.”

Kilo vererek eski sevgilisinden intikamını aldı ve şimdilerde ise hayatının en mutlu günlerini yaşıyor!

Aldığı intikamla hayatını değiştiren Christine’in hepinize bir de tavsiyesi var: Sizi mutsuz eden bir özelliğinizi seçin ve onu değiştirene kadar elinizden ne geliyorsa yapın. Onu çözdüğünüzde, inanın çok daha mutlu bir insan olacaksınız!”