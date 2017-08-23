GE'den TTGV işbirliğiyle Türk firmalarına inovasyon süreçlerini destekleyecek uygulama

FastWorks, GE’nin 2014 yılında Eric Ries'in "Yalın Girişim" metodolojisindeki ilkelere dayanarak geliştirdiği, müşteriler için daha iyi ürünler üretmek amacıyla daha hızlı tasarlanmış araç ve uygulamaları bir araya getiren bir program. Yalın girişim, şirketlerin daha az kaynak ve deneysel bir yaklaşımla ürünlerini müşteri taleplerine uygun bir şekilde geliştirmesinin önünü açıyor.

GE Türkiye İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz, “GE için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız FastWorks programından edindiğimiz deneyimlerimizi TTGV işbirliği ile Türk firmalarıyla paylaşmaktan ve onların inovasyon süreçlerine katkı sağlamaktan son derece mutluyuz. Bu girişim ile amacımız, inovasyonun Türk şirketlerinin bir kurum kültürü haline gelmesi ve müşterilerine çok daha hızlı yanıt verecekleri bir reflekse sahip olmaları” dedi.

TTGV Kıvılcım Programı Yöneticisi Seda Ölmez Çakar; ‘TTGV olarak, 1991’den bu yana Türkiye’nin teknoloji geliştirme öyküsünün kritik bir parçasıyız. Kıvılcım Programı kapsamında ise Türk firmalarını rekabetçi inovasyon süreçlerinde destekleyecek yeni yöntem ve uygulamalar ile buluşturuyoruz, onlara ihtiyaç duydukları doğru ve pratik çözümleri sunuyoruz. Ülkemizde inovasyonun tetikleyicisi olarak; inovasyonun öncüsü GE ile işbirliği yapmak ve FastWorks’ü özel sektörün kullanıma sunmak bizim için mutluluk verici’ dedi.

Bozankaya Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Dursun Çiçek ise; ‘Bozankaya ailesi olarak, değişik birimlerimizden oluşan bir ekiple, GE Türkiye’nin TTGV ile işbirliği sonucunda uyguladığı FastWorks çalışmasına katıldık. Öncelikle uygulamacı ekibin tecrübesi, uyguladıkları metot ve oluşturdukları ortam; değişik birimlerden katılan yönetici arkadaşların iş ortamı dışında sorunları dile getirmesinde ve çözüm yolları arayışında büyük bir kolaylık sağladı. Hızlı, sağlıklı ve sonuç odaklı bir çalışma uyguladıkları için Bozankaya olarak TTGV ve GE Türkiye ekiplerine teşekkür ederiz’dedi.

TTGV Kıvılcım Programı ve GE Türkiye İnovasyon Merkezi işbirliği ile başlatılan ve yıl sonuna kadar devam etmesi planlanan FastWorks Serisi, özel sektör firmalarının inovasyon süreçlerini GE’nin kendi iç süreçlerinde başarı ile uyguladığı metodoloji ile desteklemeyi, firmalara ‘yalın girişim’ ve ‘tasarım odaklı düşünce’ pratiklerini kazandırmayı planlıyor. FastWorks toplantıları Ankara’da TTGV Kıvılcım Merkezi, İstanbul’da GE Türkiye İnovasyon Merkezi liderliğinde düzenlenecek.