‘Gece Kartalları’ sokaklarda

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde güvenliğin sağlanması için 8 Şubat’tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700’ünü seçti. Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, Özel Harekat polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi. Eğitimini başarılı şekilde tamamlayan 386 bekçi, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek. 8 saat çalışma ve haftada bir gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde göreve çıkacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, daha sonra da her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutacak. Eğitimi süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçi de daha sonra göreve başlayacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün “Gece Kartalları” ismini taktığı bekçiler ilk olarak Beşiktaş, Sarıyer, Bağcılar, Esenler, Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde belirlenen noktalardan göreve başladı. Ataşehir’de göreve çıkan 16 bekçi, çarşı, cadde ve sokaklarda devriye attı. Yanlarında bir polis memuru ile dolaşan bekçiler ilk defa düdüklerini de çaldı. Bekçilere vatandaşın ilgisi de yoğun oldu. Bekçiler ilk gece kahvehanelerde kimlik kontrolü yaptı.