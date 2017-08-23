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    Gaziye uğurlama

    AA
    23 Ağustos 2017 - 00:33Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 00:33

    İSTANBUL’da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler (64), dün Kumkapı’daki Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen törenle uğurlandı.

    Törene, Murat Mihran İşler'in eşi Maryam, oğulları Aliksan, Arda, Sevan İşler, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’nden din adamları ve İşler'in yakınları katıldı.

    İşler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kiliseye askerlerin omzunda getirildi. Tabutun başında tören başlayana kadar askerler nöbet tuttu. Muharip Gaziler Derneği üyeleri de törenden önce tabutun başına gelerek selam durdu.

    Bazı gaziler, İşler'in tabutunun başında Fatiha okudu. Rahip Mağakya Beskisizyan, Mihran İşler'in Kapalıçarşı'da sevilen bir kuyumcu olduğunu söyledi. Beskisizyan, “Bu acı günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerine de burada bulunduklarından dolayı şahsım, kilisem ve ailesi adına teşekkürü borç biliyoruz” dedi. Törenin ardından İşler, Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

    Etiketler: Kıbrıs Gazisi , ermeni cemaati , gazetehaberleri
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