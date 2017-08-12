MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Gaziantep'te 1300 yıllık "makyaj kutusu" bulundu

    Gaziantep'te 1300 yıllık "makyaj kutusu" bulundu

    AA
    12 Ağustos 2017 - 19:56Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 19:58

    Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Zincirli Höyük kazı çalışmalarında makyaj kutusuna ulaşıldı.

     Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve beraberindeki heyet, belediyeye ait ek binanın bahçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD Chicago Üniversitesi işbirliğiyle ile Zincirli Höyük'te 2006 yılında başlatılan ve bu yıl ki 11. etap kazılarla ilgili çalışmalar hakkında ABD Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi David Schloen yönetimindeki kazı ekibince hazırlanan brifinge katıldı.

    1300 YILLIK MAKYAJ KUTUSU

    Şahin, 4 Ağustosta başlayan ve yaklaşık iki ay sürecek kazının ilk haftasında bulunan "at heykeli " ile milattan önce 8. yüzyıldaki Genç Hitit dönemine ait olduğu belirtilen üzerinde Aramice yazı bulunan makyaj kutusunu inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

    Bulunan makyaj kutusunun üzerindeki işçiliğin önemli olduğunu belirten Şahin, Zincirli Höyük kazısının önemine işaret etti.

    Fevzipaşa Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Şahin, Kazı Başkanı David Sclohen ve ekibine üzerinde "Zincirli 2015" yazısı yer alan tişört hediye etti. 

    Etiketler: gaziantep , makyaj kutusu , Zincirli Höyük
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri