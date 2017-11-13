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    ‘Gazi unvanını bile kullanmadı’

    ANKARA
    13.11.2017 - 20:09 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman’ın yeniden TBMM Başkanlığı’na aday olmasını eleştirdi.

    İsmail Ok, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürkçü söylemleriyle yeni bir gömlek giydi. İYİ Parti olarak bu durumdan son derece mutluyuz. Samimi olmasını temenni ediyoruz. Erdoğan, Atatürkçülüğü yeni keşfediyor. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Fakat, daha dün denecek kadar yakın bir tarihte Atatürk’e hakaret suçundan mahkûm olmuş bir başka meczubu 29 Ekim’de külliyede ağırlıyor. Hangi sözünüze inanacağız? Yeniden aday gösterdiğiniz Sayın İsmail Kahraman, bırakın Atatürk demeyi Gazi unvanını bile kullanmadı. ‘Mustafa Kemal’ dedi. Kahraman’ı yeniden aday göstermekle Atatürkçülüğünüzü nasıl izah edeceksiniz? Bu gardrop Atatürkçülüğüdür. Koltuklarını korumak, saltanatlarını sürdürmek adına birileri Türkiye’ye yüzde 50 artı bir gibi bir baraj dayattı. Şimdi de bunun içinden nasıl çıkacağız diye debelenip duruyorlar. Ne haliniz varsa görün.” 

    Etiketler: gazetehaberleri
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