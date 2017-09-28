Gazeteci Karan'a 'tweet' davası

Soruşturmada ifadesi alınan gazeteci Karan, “Taha Ün isimli şahıs son 3-4 yıldır aynı fikirlere sahip olmamamız sebebi ile beni hedef göstererek linç etmektedir. Bana yüzlerce hakaret, küfür ve onur kırıcı tweet yağmasına sebebiyet vermiştir. Kendisinin hakaret ve iftira içeren tweet’leriyle ilgili olarak Taha Ün’den şikâyetçiyim” dedi.



Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise taraflar arasında görüş aykırılıkları sebebiyle önceye dayalı husumet bulunduğu, şüphelinin de söz konusu paylaşımı yaptığını kabul ettiği belirtilerek, ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.