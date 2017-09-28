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    Gazeteci Karan'a 'tweet' davası

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    28.09.2017 - 00:41 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 00:41

    CUMHURİYET gazetesi yazarı Ceyda Karan hakkında Twitter’da ‘Sağlam İrade’ rumuzlu Taha Ün’e hakaret ettiği iddiasıyla 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Soruşturmada ifadesi alınan gazeteci Karan, “Taha Ün isimli şahıs son 3-4 yıldır aynı fikirlere sahip olmamamız sebebi ile beni hedef göstererek linç etmektedir. Bana yüzlerce hakaret, küfür ve onur kırıcı tweet yağmasına sebebiyet vermiştir. Kendisinin hakaret ve iftira içeren tweet’leriyle ilgili olarak Taha Ün’den şikâyetçiyim” dedi.

    Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise taraflar arasında görüş aykırılıkları sebebiyle önceye dayalı husumet bulunduğu, şüphelinin de söz konusu paylaşımı yaptığını kabul ettiği belirtilerek, ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

    Etiketler: Ceyda Karan , Tweet , gazetehaberleri
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