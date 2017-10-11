Gaz sıkıştı: 4 ölü

Patlama ile birlikte yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Patlamanın ardından ilk müdahaleyi TÜPRAŞ’ın kendi itfaiye ekibi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aliağa Grubu'ndan çok sayıda itfaiye ekibi çalışmalara destek için rafineriye sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sürerken tankın bulunduğu bölge giriş çıkışlara kapatıldı, bölgedeki yol da trafiğe kapatıldı. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamanın meydana geldiği tankta bakım için işçilerin çalıştığını belirtip, 4 çalışanın öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını söyledi. Hem savcılığın belirlediği bilirkişi heyeti hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen müfettişlerin, kazanın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığına kadar detaylı bir inceleme yapacağı açıklandı.



