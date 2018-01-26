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Gaming Istanbul'da PlayStation Türkiye rüzgarı

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

PlayStation Türkiye, 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde üçüncüsü gerçekleşecek GIST (Gaming İstanbul) oyun fuarındaki deneyim alanı ve özel aktiviteleriyle oyunseverlere son yeniliklerini ve PS4 için geliştirilen sosyal oyun konsepti PlayLink’i tanıtacak.

PlayStation Türkiye, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi’nde üçüncüsüne imza atılacak GIST (Gaming İstanbul) oyun fuarında, oyunseverleri yepyeni deneyimlerle buluşturuyor. 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda PlayStation Türkiye, PS4 için geliştirdiği PlayLink konsepti ile birlikte en yeni oyunlarını ve son teknolojilerini katılımcıların beğenisine sunacak.

Fuarda oyunseverlerin ilgisini çekecek sosyal parti oyunları serisi PlayLink, PS4 için özel olarak geliştirildi. Oyun dünyasına yeni bir boyut kazandıran bu yeni konsept, akıllı telefon ve tabletleri kontrol cihazı olarak kullanmaya imkan vererek oyunculara aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte oyun deneyimi yaşatıyor. Ziyaretçiler, PlayStation alanında yer alan PlayLink evinde bu yeni deneyimin tadını çıkarabilecekler. Fuar alanında, geçen yıl GIST’te Türkiye lansmanı yapılan sanal gerçeklik sistemi PlayStation VR için de özel bir bölüm bulunuyor. Oyuncular ayrıca, süper güçlü konsol PS4 Pro için ayrılan alanda, en yeni ve popüler oyunları 4K kalitesinde oynayabilecekler. Uncharted: Kayıp Miras, Horizon Zero Dawn, Knack 2, FIFA18, NBA 2K18, Star Wars Battlefront II ve Call of Duty: WWII gibi çok sevilen oyunların da dahil olduğu eğlence alanında, geçtiğimiz Kasım ayında lansmanı yapılmış olan ödüllü yarış oyunu Gran Turismo Sport için ise özel simulatör araçlar bulanacak. Fuarın cazibe merkezi haline gelecek PlayStation alanında ziyaretçileri küçük yarışmalar ve PlayStation temalı hediyeler de bekliyor.

Oyun dünyası ile amatör veya profesyonel olarak ilgilenen herkesin davetli olduğu 14.400 metrekarelik Gaming İstanbul Fuarı’na uluslararası ve yerel oyun stüdyoları, oyun dağıtımcıları, konsol ve donanım üreticileri, mobil oyun üreticileri, oyun dernekleri, oyun tasarımcıları ve geliştiriciler de katılıyor.

Etiketler: sony
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