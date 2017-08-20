Game of Thrones bölümleri internete neden düştü?

Game Of Thrones’ın yapımcı şirketi HBO geçtiğimiz hafta hacklenmişti. Ardından ise Game Of Thrones bölümleri internete sızdırılmıştı. Hacklenme olayının ardından HBO yaptığı açıklamada 1 TB’lık verilerin çalındığını ve verilerin karşılığında 250 bin dolar fidye istendiğini belirtmişti.

Bu yaşananlardan sonra hackerların tutuklanmış ve olaylar sessiz bir şekilde son bulmuştu fakat 1 hafta sonra yeni bir bölümün daha sızdırılması akıllara ‘HBO Game Of Thrones'u bilerek mi sızdırıyor’ sorusunu getirdi.

Sızdırılma olayından sonraki hafta Game Of Thrones’un izleme oranı geçen haftaya göre yüzde 10 artış almıştı. Ve hacklenme olayı Game Of Thrones’a büyük bir reklam sağlamıştı.

Bunların yanı sıra Game Of Thrones görsel efektleri ön planda olan bir dizi olduğu için hackerlar tarafından paylaşılan kalitesiz görüntüler çok fazla izlenmemişti. Bu da torrent üzerinden yayınlanan bölümün çok izlenme almamasını sağladı. Bütün bu olaylar sızdırılmaların HBO tarafından kasıtlı olarak reklam yapma amaçlı yapıldığı ihtimalini güçlendirmişti. Bunlar ise hacklenme olayının neden üstüne gidilmediğini açıklar nitelikte.

Tüm olaylardan sonra ise Game Of Thrones'un izlenme oranları artmış ve karlı çıkan taraf HBO olmuştu.