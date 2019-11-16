Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? 16 Kasım İSKİ su kesintisi

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Zeytinburnu ilçesinin; Telsiz, Sümer, Veliefendi, Yeşiltepe, Yenidoğan, Seyit Nizam, Cırpıcı, Beştelsiz, Gökalp, Nuripaşa ve Kazlıçeşme mahallerini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Öğle saatlerinde başlayan su kesintisi şu saat itibariyle halen devam ediyor. Peki, Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?
Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapmaya başladı. 18-22 Kasım'da yapacak. Ara tatilde öğrenciler için pek çok faydalı etkinlik de MEB tarafından planlandı. Öğrencilere bu süreyi, verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Peki, ara tatilde hangi etkinlikler yapılacak?