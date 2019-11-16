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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
16 Kasım 2019 - 19:22,

Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? 16 Kasım İSKİ su kesintisi

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Zeytinburnu ilçesinin; Telsiz, Sümer, Veliefendi, Yeşiltepe, Yenidoğan, Seyit Nizam, Cırpıcı, Beştelsiz, Gökalp, Nuripaşa ve Kazlıçeşme mahallerini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Öğle saatlerinde başlayan su kesintisi şu saat itibariyle halen devam ediyor. Peki, Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?

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1

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; yukarıda belirtilen mahallelerde, içmesuyu isale hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılmak. Söz konusu çalışmaların ne zaman biteceği, kesintiden etkilenen mahallelerdeki vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, Zeytinburnu su kesintisi hakkında ayrıntılar...

2

Zeytinburnu ilçesinin; Telsiz, Sümer, Veliefendi, Yeşiltepe, Yenidoğan, Seyit Nizam, Cırpıcı, Beştelsiz, Gökalp, Nuripaşa ve Kazlıçeşme mahallerini etkileyen su kesintisi bu akşam sona erecek.

3

Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2019 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

4
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Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? 16 Kasım İSKİ su kesintisi

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Zeytinburnu ilçesinin; Telsiz, Sümer, Veliefendi, Yeşiltepe, Yenidoğan, Seyit Nizam, Cırpıcı, Beştelsiz, Gökalp, Nuripaşa ve Kazlıçeşme mahallerini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Öğle saatlerinde başlayan su kesintisi şu saat itibariyle halen devam ediyor. Peki, Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?

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