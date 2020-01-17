Zeynep Tokuş aylar sonra görüntülendi... Sorulara yanıt yok!
Türkiye'nin tescilli güzellerinden Zeynep Tokuş, aylar sonra görüntülendi...
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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Zeynep Tokuş önceki gün Akmerkez’de objektife takıldı.
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Türkiye eski güzeli girdiği mağazada uzun süre ayakkabı denedi. Tokuş soruları yanıtsız bıraktı.
Deniz BOY
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Onu Türkiye'nin en güzel kızı olarak tanımıştık. Sonra dizi ve sinema oyunculuğu geldi. Katıldığı Buzda Dans yarışmasında da o zamana kadar pek bilinmeyen bir yeteneğini gösterdi.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Ama sonra şöhretinin zirvesindeyken spot ışıklarından uzaklaştı. Şimdi ise kendine bambaşka bir hayat kurdu ve kadınları hem ruhsal hem de fiziksel olarak güzelleştiriyor.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Belki de tahmin ettiniz, 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş'tan söz ediyoruz. Ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçen Zeynep Tokuş, önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi. Öylesine etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Zeynep Tokuş, bir dönem de Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duyması dizisinde kamera karşısına geçti.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi. Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Zaten Tokuş ve partneri o yarışmayı birinci olarak tamamladı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Ancak daha sonra ortalıktan kayboldu Zeynep Tokuş. Daha doğrusu spot ışıklarında uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Yoga eğitmeni olan 42 yaşındaki Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Deli Yürek adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu ile oynadı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Bir dönem Çocuklar Duymasın kadrosuna katıldı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Zeki Demirkubuz'un Yazgı filminde etkileyici bir performans sergiledi.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Buzda Dans yarışmasında da bu konudaki yeteneğini gözler önüne serdi.