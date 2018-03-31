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Zerrin Özer: Kız çocuğu evlenene kadar bakire olmalı

Türk Pop’u denince ilk akla gelen isimlerden Zerrin Özer 26 kilo verdi ve yeni single’ı ‘Beni Tanıma’ ile döndü. Tartışma yaratacak iddialarla karşınızda.

Hürriyet Haber
31.03.2018 - 08:18 | Son Güncelleme:
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Zerrin Özer: Kız çocuğu evlenene kadar bakire olmalıNext

Türk Pop’u denince ilk akla gelen isimlerden Zerrin Özer 26 kilo verdi ve yeni single’ı ‘Beni Tanıma’ ile döndü. Posta gazetesine iddialı bir röportaj verdi.

Zerrin Özer diyor ki:Türk erkeklerinin yarısı biseksüel; toplum baskısından itiraf edemiyorlar. - Kız çocuğu evlenirken bakire olmalı. - Türkiye’de son derece özgür hissediyorum. - Ben devlet sanatçısıyım. TRT’de program da yaparım, Erdoğan’ı da severim. Kime ne!

Etiketler: şarkıcı , röportaj

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