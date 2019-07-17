YouTube Türkiye'de paralı tarifeye resmen geçti!

YouTube, bir süredir yurt dışında kullanımda olan ücretli üyelik servisi YouTube Premium'u Türkiye'de bugün resmen kullanıma sundu. Peki nedir YouTube Premium? Kullanıcılar için ne değişecek? Üyelik ücreti bedeli ne?
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