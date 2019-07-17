Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>YouTube Türkiye'de paralı tarifeye resmen geçti!

    YouTube Türkiye'de paralı tarifeye resmen geçti!

    YouTube, bir süredir yurt dışında kullanımda olan ücretli üyelik servisi YouTube Premium'u Türkiye'de bugün resmen kullanıma sundu. Peki nedir YouTube Premium? Kullanıcılar için ne değişecek? Üyelik ücreti bedeli ne?

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    17.07.2019 - 11:40 | Son Güncelleme:
    1 / 15
    YouTube Türkiyede paralı tarifeye resmen geçtiNext

    Uzun zamandır yurt dışında kullanılabilir durumda olan YouTube Premium, an itibariyle ülkemiz için de hizmet vermeye başladı.

    Etiketler: youtube premium nedir

    En Yeni Foto Haberler

    YouTube Türkiye'de paralı tarifeye resmen geçti!

    YouTube Türkiye'de paralı tarifeye resmen geçti!

    Antalya’nın 'Maldivleri' tehlike altında

    Antalya’nın 'Maldivleri' tehlike altında

    Otomobil dünyasının ünlü fenomeni 'Supercar Blondie' görenleri şaşırtıyor

    Otomobil dünyasının ünlü fenomeni 'Supercar Blondie' görenleri şaşırtıyor

    Dilencinin üzerinden servet çıktı

    Dilencinin üzerinden servet çıktı

    O tatilde ben de varım

    O tatilde ben de varım

    Karar verildi! Arda Turan...

    Karar verildi! Arda Turan...

    Türkiye'nin en sakin 10 plajı! Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Türkiye'nin en sakin 10 plajı! Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Buzlar eridi! Mykonos’ta aşk tatili

    Buzlar eridi! Mykonos’ta aşk tatili

    Geri sayım başladı!

    Geri sayım başladı!

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.