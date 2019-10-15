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    Haberler >Gündem>Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı

    Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı

    KONYA'da 4 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişik halde bulunan bina zarar gördü. Zarar gören binadaki dairelerden birinin mutfak duvarı neredeyse tamamen yıkılırken, diğer dairelerin duvarlarında da yıkıntılar oluştu. Apartman sakinleri evlerine girmekten korktuklarını söyledi.

    DHA
    15.10.2019 - 17:49 | Son Güncelleme:
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    Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldıNext

    Etiketler: gündem , açıklama , son dakika haberler
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