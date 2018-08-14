Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yer GümüÅŸhaneâ€¦ Sular çekilince ortaya çÄ±ktÄ±, gören ÅŸaÅŸtÄ± kaldÄ±!

    Yer GümüÅŸhaneâ€¦ Sular çekilince ortaya çÄ±ktÄ±, gören ÅŸaÅŸtÄ± kaldÄ±!

    TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k HES projelerinden birisi olan ve 3 barajdan oluÅŸan AkkÃ¶y II projesinin barajlarÄ±ndan GÃ¶kÃ§ebel BarajÄ±nda su yÃ¼ksekliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nce baraj sularÄ± altÄ±nda kalan kÃ¶y gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.Â 

    GÃœMÃœÅžHANE (Ä°HA) Â
    14.08.2018 - 09:48 | Son GÃ¼ncelleme:
    1 / 16
    Yer GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneâ€¦ Sular Ã§ekilince ortaya Ã§Ä±ktÄ±, gÃ¶ren ÅŸaÅŸtÄ± kaldÄ±Next

    GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneâ€™nin KÃ¼rtÃ¼n ilÃ§esine baÄŸlÄ± en uzak kÃ¶ylerden olan Sapmaz kÃ¶yÃ¼nÃ¼ adÄ±na tÃ¼rkÃ¼ yazÄ±lan Gelevera Deresi Ã¼zerinde kurularak kÃ¶yÃ¼ sular altÄ±nda bÄ±rakan GÃ¶kÃ§ebel BarajÄ±nda su seviyesi azalÄ±nca eski kÃ¶yÃ¼n camisinin minaresi baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± evler su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

    Etiketler: cami minaresi , GÃ¼mÃ¼ÅŸhane , son dakika

    En Yeni Foto Galeriler

    Bir ülke bunu konuÅŸuyor! Trafikte yürüyen hayalet alarmÄ±

    Bir ülke bunu konuÅŸuyor! Trafikte yürüyen hayalet alarmÄ±

    F.Bahçe'de neler oluyor! Ozan Tufan ve Salih Uçan...

    F.Bahçe'de neler oluyor! Ozan Tufan ve Salih Uçan...

    GÄ±dalarÄ±n ömrünü uzatmak için yapmamanÄ±z gereken 11 ÅŸey

    GÄ±dalarÄ±n ömrünü uzatmak için yapmamanÄ±z gereken 11 ÅŸey

    Hükümetin istemediÄŸi göçmenleri, belediye baÅŸkanlarÄ± istedi

    Hükümetin istemediÄŸi göçmenleri, belediye baÅŸkanlarÄ± istedi

    FlaÅŸ sözler... 'Benfica'yÄ± elemek için onu oynatÄ±rÄ±m!'

    FlaÅŸ sözler... 'Benfica'yÄ± elemek için onu oynatÄ±rÄ±m!'

    PlajÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± o oldu!

    PlajÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± o oldu!

    HatalÄ± park TekirdaÄŸ'Ä± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

    HatalÄ± park TekirdaÄŸ'Ä± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

    Ä°znik'te yüzyÄ±lÄ±n keÅŸfi! SularÄ±n çekilmesiyle havadan tesadüfen görüntülendi...

    Ä°znik'te yüzyÄ±lÄ±n keÅŸfi! SularÄ±n çekilmesiyle havadan tesadüfen görüntülendi...

    Terim'e aÄŸÄ±r sözler! 'Kibrin, inadÄ±n, sabit fikirlerin...'

    Terim'e aÄŸÄ±r sözler! 'Kibrin, inadÄ±n, sabit fikirlerin...'

    HÃ¼rriyete Reklam Ver
    HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
    TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
    • HÃ¼rriyet Emlak
    • HÃ¼rriyet Oto
    • YenibiriÅŸ
    • Yakala.co
    • HÃ¼rriyet TV
    • HÃ¼rriyet Aile
    • Mahmure
    Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri