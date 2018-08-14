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Yer GümüÅŸhaneâ€¦ Sular çekilince ortaya çÄ±ktÄ±, gören ÅŸaÅŸtÄ± kaldÄ±!
TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k HES projelerinden birisi olan ve 3 barajdan oluÅŸan AkkÃ¶y II projesinin barajlarÄ±ndan GÃ¶kÃ§ebel BarajÄ±nda su yÃ¼ksekliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nce baraj sularÄ± altÄ±nda kalan kÃ¶y gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.Â
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