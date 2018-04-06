Yeni kimlik alacaklar dikkat! İşte bilmeniz gerekenler...
Eskiden kullandığımız kimlik kartları tarih oluyor, yerlerine banka kartlarının boyutundaki çipli kartlar geldi. İşte bir süredir devam eden başvuru ve değişim süreci hakkında bilmeniz gereken her şey....
Eskiden kullandığımız kimlik kartları tarih oluyor, yerlerine banka kartlarının boyutundaki çipli kartlar geldi. İşte bir süredir devam eden başvuru ve değişim süreci hakkında bilmeniz gereken her şey....
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