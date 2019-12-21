Yatakları ayırdılar

Bir süredir mutluluğun resmini çizen ünlü çiftten kötü haber geldi.
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Aldatıldığı için evliliğini bitiren ünlü oyuncu Sandra Bullock, bir süredir fotoğrafçı Bryan Randall ile mutlu bir ilişki sürdürüyordu.
Ancak basında yer alan iddialara göre şu sıralarda çiftin arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
BACKGRID USA
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Radar online, 2015 yılından bu yana birlikte olan çifte yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde çiftin yataklarını ayırdığını ileri sürdü. Bullock ve Randall'ın farklı hayat tarzlarının da aralarındaki gerilimi artırdığı iddialar arasında.
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9 yaşında Jackson ve 7 yaşında Laila adlı iki evlatlık çocuğu bulunan 55 yaşındaki Sandra Bullock, sakin bir hayat sürüyor.
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Geceleri çocuklarıyla birlikte erkenden yatan Bullock'ın aksine Randall, gece hayatını seviyor.
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Önceki evliliğinden 25 yaşında bir kızı bulunan Bryan Randall, gece hayatını seviyor. Geçmişte alkol bağımlılığı yüzünden uzun süre tedavi gören Randall, bir süredir Bullock'ın hayat tarzına ayak uyduruyordu.
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Ancak iddialara göre yavaş yavaş eski günlerdeki gibi yaşamaya başladı ve bu da çiftin arasının bozulmasına neden oldu.