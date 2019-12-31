Yarın (31 Aralık Salı) okullar tatil mi olacak? Okullarda yılbaşı tatili kaç gün olacak? MEB duyurdu!

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.



Fakat bu yıl 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.



Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;



Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.



