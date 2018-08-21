Yalova'da esrarengiz olay! Görenler gözlerine inanamadı

Yalova’da yıkanıp ütülendikten sonra sokağa asılan kıyafetler herkesi şaşkına çevirdi. Kim tarafından asıldığı bilinmeyen elbiseler, 'iyi bayramlar' notu ile daha önce örneğine rastlanmamış bir yardımlaşmayı ortaya koydu.
Yalova’da yıkanıp ütülendikten sonra sokağa asılan kıyafetler herkesi şaşkına çevirdi. Kim tarafından asıldığı bilinmeyen elbiseler, 'iyi bayramlar' notu ile daha önce örneğine rastlanmamış bir yardımlaşmayı ortaya koydu.
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