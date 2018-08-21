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    Haberler >Gündem>Yalova'da esrarengiz olay! Görenler gözlerine inanamadı

    Yalova'da esrarengiz olay! Görenler gözlerine inanamadı

    Yalova’da yıkanıp ütülendikten sonra sokağa asılan kıyafetler herkesi şaşkına çevirdi. Kim tarafından asıldığı bilinmeyen elbiseler, 'iyi bayramlar' notu ile daha önce örneğine rastlanmamış bir yardımlaşmayı ortaya koydu.

    Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)
    21.08.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:
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    Yalovada esrarengiz olay Görenler gözlerine inanamadıNext

    Yalova’da yıkanıp ütülendikten sonra sokağa asılan kıyafetler herkesi şaşkına çevirdi. Kim tarafından asıldığı bilinmeyen elbiseler, 'iyi bayramlar' notu ile daha önce örneğine rastlanmamış bir yardımlaşmayı ortaya koydu.

    Etiketler: elbise , takım elbise , bayram , son dakika

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