Yalnızca Polonya’da görebileceğiniz 14 ilginç şey

Çatısı bahçe, altı kütüphane: Tıptan sanata, dinden felsefeye, el yazması eserlerden dijitale içerisinde milyonlarca kitabı barındıran Varşova Üniversitesi Kütüphanesi’nin binası da sahip olduğu eserler kadar adından söz ettiriyor. Maliyeti 80 milyon Doları bulan kütüphanenin çatısı, diğer çatılardan farkıyla göze çarpıyor. Kütüphanenin çatısında kiremitler ve bacalar yerine bahçe bulunuyor. 1 hektardan büyük bir alanı kaplayan çatıdaki bahçe, kütüphane seviyesindeki 15 bin metrekarelik alt bahçe ile birleşerek başkent Varşova için eşsiz bir yeşil alanı oluşturuyor. Her mevsim ayrı güzelliğe sahip olan bahçe-çatı, ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.