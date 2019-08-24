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Vegan burgerin en iyi 10 adresi

Yumuşak/çıtır arası ekmeği, köftesi ve bol içi ile vegan burgerler sadece gözümüze değil bedenimize de hitap ediyor. Genellikle bakliyat, tahıl ve mantardan yapıldıkları için tam bir protein kaynağı. Peki en bol, en lezzetli nerelerde yiyebiliriz?

Hürriyet Haber
24.08.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Vegan burgerin en iyi 10 adresiNext

Yumuşak/çıtır arası ekmeği, köftesi ve bol içi ile vegan burgerler sadece gözümüze değil bedenimize de hitap ediyor. Genellikle bakliyat, tahıl ve mantardan yapıldıkları için tam bir protein kaynağı. Peki en bol, en lezzetli nerelerde yiyebiliriz?

Diyetisyen, şef, yemek yazarlarından oluşan jüri seçti
Dilara Koçak Diyetisyen
Emine BederYemek yazarı
Salih Seçkin SevinçYemek yazarı
Aynur TartanHürriyet yazarı
Dr. Suat ErusUzman doktor
Şebnem TurhanHürriyet Ekonomieditörü ve vegan şef
Rükzan SağırGazeteci

Etiketler: vegan burger nasıl yapılır , Vegan'in adresi , en iyi vegan burger

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