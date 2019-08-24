Vegan burgerin en iyi 10 adresi

Yumuşak/çıtır arası ekmeği, köftesi ve bol içi ile vegan burgerler sadece gözümüze değil bedenimize de hitap ediyor. Genellikle bakliyat, tahıl ve mantardan yapıldıkları için tam bir protein kaynağı. Peki en bol, en lezzetli nerelerde yiyebiliriz?
Yumuşak/çıtır arası ekmeği, köftesi ve bol içi ile vegan burgerler sadece gözümüze değil bedenimize de hitap ediyor. Genellikle bakliyat, tahıl ve mantardan yapıldıkları için tam bir protein kaynağı. Peki en bol, en lezzetli nerelerde yiyebiliriz?
Diyetisyen, şef, yemek yazarlarından oluşan jüri seçti Dilara Koçak Diyetisyen Emine BederYemek yazarı Salih Seçkin SevinçYemek yazarı Aynur TartanHürriyet yazarı Dr. Suat ErusUzman doktor Şebnem TurhanHürriyet Ekonomieditörü ve vegan şef Rükzan SağırGazeteci
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