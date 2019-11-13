Uyuşturucu taşıyan emekli astsubay ve 4 kişi nefes kesen operasyonla yakalandı

Son olarak rol aldığı 'Hakan: Muhafız' adlı diziden sonra göz önünde olmayan Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü hayranlarını şaşırttı. Yeni sinema filmi için, Kırklareli'ne giden yakışıklı oyuncunun kilolu hali görenlerde merak uyandırdı. Peki, Çağatay Ulusoy neden kilo aldı?
TRABZON'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda inşa edilen 13 kaçak yapının yıkımı için ekipler, jandarma ve iş makineleriyle bölgeye geldi. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yapılarının çatısında oturarak, yıkımı engellemeye çalıştı.