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Haberler >Ekonomi>Üsküdar'da doğdu dünyanın en zengini olarak öldü! Şimdi hayatı kitap oldu...

Üsküdar'da doğdu dünyanın en zengini olarak öldü! Şimdi hayatı kitap oldu...

Petrol baronu Üsküdar doğumlu Osmanlı Ermenisi Kalust Sarkis Gülbenkiyan, 1955 yılında dünyanın en zengin insanı olarak ölmüştü. Osmanlı topraklarında bulunan petrol yatakları için imzalanan kontratlardan aldığı komisyonlar nedeniyle 'Bay yüzde 5' lakabıyla bilinen Gülbenkiyan'ın hayatı kitap oldu.

BBC
13.01.2019 - 00:50 | Son Güncelleme:
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Üsküdarda doğdu dünyanın en zengini olarak öldü Şimdi hayatı kitap oldu...Next

Gülbenkiyan'ın hikayesi ve servete kavuşması Jonathan Conlin'in "Bay Yüzde Beş: Dünyanın en zengin adamı Kalust Gülbenkiyan'ın pek çok hayatı" isimli kitabında anlatılıyor.

Etiketler: haberler

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