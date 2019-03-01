8 yıl önce öldürülmüştü! Dünya bu açıklamayla sarsıldı

11 Eylül 2001'de ABD'nin çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen terör saldırıları sonrasında ABD hükümeti 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'daki Taliban ve El-Kaide hedeflerine karşı mücadele başlattığını duyurmuştu.
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