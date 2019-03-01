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    Haberler >Dünya>8 yıl önce öldürülmüştü! Dünya bu açıklamayla sarsıldı

    8 yıl önce öldürülmüştü! Dünya bu açıklamayla sarsıldı

    ABD, öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğlu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

    BBC Türkçe - Fotoğraflar: AP
    01.03.2019 - 11:03 | Son Güncelleme:
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    8 yıl önce öldürülmüştü Dünya bu açıklamayla sarsıldıNext

    11 Eylül 2001'de ABD'nin çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen terör saldırıları sonrasında ABD hükümeti 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'daki Taliban ve El-Kaide hedeflerine karşı mücadele başlattığını duyurmuştu.

    Etiketler: Hamza Bin Ladin , Afganistan

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