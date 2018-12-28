Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Ünlü oyuncudan iyi haber geldi

Ünlü oyuncudan iyi haber geldi

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görenTarık Ünlüoğlu’ndan sevindirici haber geldi. Oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, zor günleri geride bıraktıklarını ve eşinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İsmail BAYRAK
28.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
1 / 12
Ünlü oyuncudan iyi haber geldiNext

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Tarık Ünlüoğlu’ndan sevindirici haber geldi. Oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, zor günleri geride bıraktıklarını ve eşinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: oyuncu

En Yeni Kelebek Galeriler

Can'ın uykusu geldi

Can'ın uykusu geldi

Ünlü oyuncudan iyi haber geldi

Ünlü oyuncudan iyi haber geldi

Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

Dereceli güzeller

Dereceli güzeller

Küçük kızın hali çok kızdırdı

Küçük kızın hali çok kızdırdı

Günün Sütaş karikatürü!

Günün Sütaş karikatürü!

Van Gogh'a bir de böyle bakın

Van Gogh'a bir de böyle bakın

Acısını kalbine gömdü, kameralara oynadı

Acısını kalbine gömdü, kameralara oynadı

Onu tanıdınız mı?

Onu tanıdınız mı?

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.