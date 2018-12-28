Ünlü oyuncudan iyi haber geldi

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görenTarık Ünlüoğlu’ndan sevindirici haber geldi. Oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, zor günleri geride bıraktıklarını ve eşinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Tarık Ünlüoğlu’ndan sevindirici haber geldi. Oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, zor günleri geride bıraktıklarını ve eşinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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