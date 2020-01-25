Ünlü isimler deprem sonrası yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlar yaptı.
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1
Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu.
2
ACUN ILICALI
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…
3
DOĞA RUTKAY
Can kaybı sayısı gitgide artıyor sabah olana dek her saniye artacak üzüntüsünden gözümü kırpamadım bile... Ne acı bir durumun içindeyiz.
4
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Elazığ’ da meydana gelen Malatya ve civar şehirleri de etkileyen deprem çok üzücü... Can kayıpları için Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar, dualarımız can kaybının artmaması için… Milletimizin başı sağ olsun.
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DEMET AKALIN
Geçmiş olsun Elazığ! Biz ne yapabiliriz gerçekten çok üzücü ve çaresiz kalmak.
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MUSTAFA SANDAL
Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarımız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum
7
HÜLYA KOÇYİĞİT
Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ.
8
MAHSUN KIRMIZIGÜL
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, geride kalan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
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NEBAHAT ÇEHRE
Kalbimiz de dualarımız da sizin için
10
FAZIL SAY
Kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, sayının artmaması umuduyla.