Ünlü isimler deprem sonrası yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'

ENGİN ALTAN DÜZYATAN Elazığ’ da meydana gelen Malatya ve civar şehirleri de etkileyen deprem çok üzücü... Can kayıpları için Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar, dualarımız can kaybının artmaması için… Milletimizin başı sağ olsun.