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Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 08:25, /

Ünlü isimler deprem sonrası yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlar yaptı.

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Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu.

2ACUN ILICALI

ACUN ILICALI

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…

3DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY

Can kaybı sayısı gitgide artıyor sabah olana dek her saniye artacak üzüntüsünden gözümü kırpamadım bile... Ne acı bir durumun içindeyiz.

4ENGİN ALTAN DÜZYATAN

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Elazığ’ da meydana gelen Malatya ve civar şehirleri de etkileyen deprem çok üzücü... Can kayıpları için Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar, dualarımız can kaybının artmaması için… Milletimizin başı sağ olsun.

5DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

Geçmiş olsun Elazığ! Biz ne yapabiliriz gerçekten çok üzücü ve çaresiz kalmak.

6MUSTAFA SANDAL

MUSTAFA SANDAL

Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarımız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum

7HÜLYA KOÇYİĞİT

HÜLYA KOÇYİĞİT

Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ.

8MAHSUN KIRMIZIGÜL

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, geride kalan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

9NEBAHAT ÇEHRE

NEBAHAT ÇEHRE

Kalbimiz de dualarımız da sizin için

10FAZIL SAY

FAZIL SAY

Kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, sayının artmaması umuduyla.

11NAZAN ÖNCEL

NAZAN ÖNCEL

Geçmiş olsun Elazığ

12İSMAİL BAKİ TUNCER

İSMAİL BAKİ TUNCER

Çok büyük geçmiş olsun

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