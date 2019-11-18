Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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hurriyet.com.tr / ÖZEL | Foto: A.A. / İHA / Pexels.com
18 Kasım 2019 - 01:45,
Uçaklarda sürpriz değişiklik: Yeni dönem başlıyor
Uçak yolculuğu yapan herkesi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
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1
Uçak yolculuğu yapacaklar için yeni süreç başlıyor. Uygulamaya geçildiğinde uçağa binince bakın neyle karşılaşacaksınız?
2
Bir teknoloji şirketi, S1 adı verilen yeni bir uçak koltuğu geliştirdi. Geçtiğimiz ay ABD Federal Havacılık İdaresi’nden onay alan bu koltuk, 2020 yılının sonuna dek ismi açıklanmayan bir havayolu şirketine ait 50 uçağa yerleştirilecek.
3
En fazla birkaç saatlik uçuşlarda kullanılması planlanan S1, koridor ve pencere kenarındaki koltuklara kıyasla biraz daha kısa ve geride.
4
Genişliği de 7 cm kadar daha fazla. Böylece orta koltukta oturan yolcunun vücudu sıradan orta koltuklara kıyasla biraz daha rahat olacak. S1’in tasarımı, uçak yolculuklarında yaşanan dirsek kavgalarını da sonlandıracak gibi duruyor.
5
Diğer yandan bavullar değişiyor, uçak yolcuları için yeni dönemin kapıları aralanıyor.
6
Uzaktan bakıldığında sıradan bir bavula benziyor; ancak işin aslı hiç de öyle değil!
7
Yatağın üzerine konulduğunda bavul büyümeye başlıyor.
8
Adım adım genişleyen bavul böylece isteğe göre büyük ya da küçük ebatlarda hizmet ediyor.
9
Üzerinde GPS bulunduğundan bavulun nerede olduğunu da her an görebilme şansınız var.
10
Bavul, aynı zamanda telefonunuzu şarj edebiliyor.
11
Uçak bileti almadan önce dikkat! Herkes aynı hatayı yapıyor. Sakın saat 19:00'da bilet almayın! Çünkü...
12
Havayolu şirketlerini ve seyahat acentalarını gerçek zamanlı olarak tarayarak karşılaştırmalı fiyat sonuçları ortaya çıkaran Skyscanner çarpıcı bir açıklama yaptı.
13
En ucuza uçak biletini ne zaman satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
14
En ucuza uçak bileti almak için Ocak ayını tercih etmelisiniz.
15
Peki hangi gün en ucuza uçak bileti bulabilirsiniz?
16
Bunun için haftanın en uygun günü Pazar!
17
Peki saat kaçta uçak biletini daha ucuza satın alma şansınız var?
18
7/24 bilet alma şansınız var; ancak en uygun saat 05:00...
19
Peki kesinlikle hangi saatte uçak bileti almamalısınız?
20
Skyscanner, akşam 19:00 ve 22:00 arasında kesinlikle bilet alınmamasını öneriyor.
21
Uçaklarda yolculara ücretsiz olarak dağıtılan kulaklıklarla ilgili öyle bir şey var ki hemen hemen kimsenin bundan haberi bile yok!
22
Uçakta dağıtılan kulaklıklar çift girişlidir. Neden böyle bir uygulama yapıldığını biliyor musunuz? İşte o ilginç sorunun cevabı…
23
Havacılık kurallarına göre, yolcu uçakları havalanmadan önce acil durumlarda yolculara ne yapılacağının anlatılması gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurları yapabileceği gibi şirketler hazırladıkları videoları ekranlardan yayınlıyor. Genellikle iki dilde çekilen videolara bazı şirketler işitme engelliler için işaret dilini de açılan pencerede ekliyor.
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Bu video oynatılırken veya havada uçuş ekibi herhangi bir anons yaptığında yolcunun söylenilenleri duyması ve uygulaması gerekiyor. Eski uçaklarda kabin eğlence sisteminde anons bazen dinlediğiniz müzik veya film kanalındaki sesi kesemiyordu. İkinci giriş ile anons yolcuya sorun olmadan ulaştırılması hedeflenmişti.
25
İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.
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Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir.
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Kimse bu gördüklerinizi yıkamıyor. Tek kullanımlık!
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Koridordaki ışık acil durumlarda dışarı çıkmaya yardım ediyor.
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Acil durum kapılarından yolcular çıkmadan uçuş görevlileri çıkamaz.
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Bazı havayolu çalışanlarına uçak kalkana kadar ödeme yapılmıyor. Kalkış yaparken ne kadar başarılı olduklarına bağlı ödeme alıyorlar.
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Aslında oksijen maskeleri sadece 15-20 dakikalık ihtiyacı karşılayabiliyor.
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Uçağın içerisinde kanatlarda kaç tane vidanın eksik olabileceği ile ilgili bir kılavuz bulunmakta.
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Genellikle yolcular acil durum can yeleklerini uçaktan çalıyorlar. (Yani oturduğunuz koltuğun altında bir can yeleği olmayabilir)
34
Genellikle yolcular acil durum can yeleklerini uçaktan çalıyorlar. (Yani oturduğunuz koltuğun altında bir can yeleği olmayabilir)
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Bu yüzden daha tatlı gelen domates suyu uçuşlarda en çok tercih edilen içeceklerdir. Havada oluşan bulantıya iyi geldiğinden sodalar da tercih edilir.
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Havayolu şirketlerinin garip tasarruf yöntemleri var. Buna ne güzel örnek, American Airlines, menülerinden bir zeytin çıkararak bir defada 40 bin dolar tasarruf etti.
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Bilinenin aksine uçaklarda tenefüs ettiğiniz hava en temiz havadır. Uçaklarda hastanelerde kullanılan hava filrteleme teknolojisi kullanılır.
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Tabii ki bu mikrop barındırmadığı anlamına gelmez ama her zaman en temiz hava uçaklardakidir.
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Uçuşlardaki kazaların yüzde 90’ından fazlası iniş ve kalkış sırasında olur. Uçuş sırasında kaza olma olasılığı çok nadirdir.
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İniş ve kalkışlarda bu yüzden insanların yerinde oturması ve kemerlerini takması zorunludur.
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Can güvenliğinin yanı sıra uçuş öncesi yolcuların ağırlığı hesaplandığından iniş ve kalkışlarda iniş ve kalkışlarda bir kaç yolcunun aynı anda yer değiştirmesi uçağın dengesinde değişimlere yol açabileceğinden yolcuların yerlerine otruması zorunludur.
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Pilotların menüleri her zaman yolculardan farklıdır. Yolculardan farklı yiyecekler yerler ve yolcuların yemeklerinden farklı olarak pilotlara özel hazırlanır. Bunun nedeni pilotların uçuş sırasında hasta düşme ihtimalini ortadan kaldırmak.
43
Gece iniş ve kalkış yapan uçaklarda ışıkların sönmesi, gece gözlerimizi karanlığa alıştırmak için. Herhangi bir kaza durumunda, ışıklar açık olsa idi, gözlerin karanlığa alışmak için kaybedeceği birkaç saniyeyi kazanmak amaçlı ışıklar kapatılıyor.
44
Uzun menzilli seferlerde uçuş görevlilerinin dinlenmesi amacıyla uçaklarda gizli odalar bulunuyor.
45
Uçak tipine göre dinlenme odalarının yeri değişiyor. Genellikle pilot dinlenme odaları kokpitin hemen arkasında bulunuyor.
46
Tuvalet atıkları dışarı mı atılıyor? Uçak tuvaletindeki atıklar sanıldığı gibi uçak havadayken gökyüzüne bırakılmıyor. Uçağın atık deposunda toplanıyor ve uçak inince araç gelip atık deposunu boşaltıyor.
47
Uçaklar kaç derece yatış açısı yapıyor: Yolcu uçakları 30 dereceden çok yatış yapamazlar. Ana uçuş sistemi bunu engeller.
48
90 saniye kuralı: Uçakta acil durum anında kurallar gereği uçağın 90 saniye içinde yolcu kapasitesi ne olursa olsun tahliye edilmesi şarttır.
49
Rötarlarda yolcu hakları: Uçak rötar yaptığı zaman mesafelerine ve bekleme sürelerine bağlı olarak değişen koşullarda da havayollarının yolculara içecek, yiyecek, konaklama, otele transfer ve ücretsiz telefon ve faks hizmeti sunması gerekir.