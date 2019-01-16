Türkiye'nin dev projesinde tarihi gün

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsünün, deniz içerisine batırılacak kule kesonlarının kuru havuzdaki inşaatı tamamlandı. Asya yakasındaki kulenin ayağını oluşturacak 74 metre genişliğinde, 83 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 50 bin ton ağırlığındaki kule kesonu, römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu. O anlar drone ile görüntülendi. Keson temelinin, kuru havuzdan ıslak havuza alınması çalışması yaklaşık 18 saatte tamamlanacak.
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