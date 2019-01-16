Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye'nin dev projesinde tarihi gün

    Türkiye'nin dev projesinde tarihi gün

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsünün, deniz içerisine batırılacak kule kesonlarının kuru havuzdaki inşaatı tamamlandı. Asya yakasındaki kulenin ayağını oluşturacak 74 metre genişliğinde, 83 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 50 bin ton ağırlığındaki kule kesonu, römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu. O anlar drone ile görüntülendi. Keson temelinin, kuru havuzdan ıslak havuza alınması çalışması yaklaşık 18 saatte tamamlanacak.

    Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
    16.01.2019 - 16:17 | Son Güncelleme:
    1 / 22
    Türkiyenin dev projesinde tarihi günNext

    1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında önemli bir aşamaya geçildi. Avrupa ve Asya yakalarında köprünün kule ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan toplam 368 demir kazık çakıldı.

    Etiketler: köprü , inşaat , son dakika , haberler
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.