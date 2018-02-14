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    Haberler >Teknoloji>Türkiye'de kapış kapış satan telefonlar

    Türkiye'de kapış kapış satan telefonlar

    Türkiye pazarına giren bazı telefonlar var ki kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor ve kapış kapış satıyor. Kimi Çin'den geliyor, kimi Kore'den kimi ise ABD'den. İşte Türkiye'nin en çok satan telefonları ve fiyatları...

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 06:21 | Son Güncelleme:
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    Türkiyede kapış kapış satan telefonlarNext

    Dün sessiz sedasız satışa çıktı, fiyatıyla şaşırttı. İşte Türkiye'de yoğun ilgi gören telefonlar ve fiyatları...

    Etiketler: sony , telefon , iphone x , apple

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