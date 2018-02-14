Türkiye'de kapış kapış satan telefonlar

Türkiye pazarına giren bazı telefonlar var ki kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor ve kapış kapış satıyor. Kimi Çin'den geliyor, kimi Kore'den kimi ise ABD'den. İşte Türkiye'nin en çok satan telefonları ve fiyatları...
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