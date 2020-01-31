Türkiye ve dünya bu gemiyi konuşmuştu! Dışarıda karantina içeride tatil…
Tatil için gemi yolculuğunu tercih eden 6 bin kişi önceki gün büyük bir şok yaşadı. İki Çinli yolcuda koronavirüsü belirtileri görülünce gemi karantinaya alındı. Gemide tatil yapan 27 Türk yolcuya Hürriyet ulaştı. Gemideki durumu anlatan Türk yolcular şunları söyledi: “İlk etapta büyük bir panik yaşandı. Sonrasında duruma alışıldı ve gemi içinde tatiline devam edenler vardı. Sonrasında virüs olmadığı anlaşılınca gemide büyük mutluluk yaşandı.”