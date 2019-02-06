Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1000 personel alımı yapacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. İlana göre, Zonguldak ilinden 700, Bartın ilinden 200 ve Karabük ilinden 100 olmak üzere toplam 1000 yeraltı ‘Pano-ayak üretim işçisi’ alınacak. Peki, TTK personel alımı için başvuru şartları neler?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. İlana göre, Zonguldak ilinden 700, Bartın ilinden 200 ve Karabük ilinden 100 olmak üzere toplam 1000 yeraltı ‘Pano-ayak üretim işçisi’ alınacak. Peki, TTK personel alımı için başvuru şartları neler?
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