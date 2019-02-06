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    Haberler >Gündem>Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1000 personel alımı yapacak

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1000 personel alımı yapacak

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. İlana göre, Zonguldak ilinden 700, Bartın ilinden 200 ve Karabük ilinden 100 olmak üzere toplam 1000 yeraltı ‘Pano-ayak üretim işçisi’ alınacak. Peki, TTK personel alımı için başvuru şartları neler?

    Hürriyet Haber
    06.02.2019 - 10:53 | Son Güncelleme:
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    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1000 personel alımı yapacakNext

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. İlana göre, Zonguldak ilinden 700, Bartın ilinden 200 ve Karabük ilinden 100 olmak üzere toplam 1000 yeraltı ‘Pano-ayak üretim işçisi’ alınacak. Peki, TTK personel alımı için başvuru şartları neler?

    Etiketler: son dakika , haberler

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