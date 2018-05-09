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    Trump kararını duyurdu! İran'da öfke çok büyük...

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te imzalanan kritik anlaşmadan çekilme kararını “Yasa dışı, kanunlara aykırı ve uluslararası anlaşmaları tahrip ediyor” sözleriyle değerlendirdi. Trump'ın kararına tüm dünyada tepki gelirken İranlı milletvekilleri ABD bayrağını ateşe verdi.

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 09:17 | Son Güncelleme:
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    Trump kararını duyurdu İranda öfke çok büyük...Next

    ABD Başkanı Trump, Barack Obama'nın 2015 yılında İran'la P5+1 ülkeleriyle birlikte imzaladığı nükleer anlaşmadan ayrılma kararı aldı. Trump dünyanın beklediği 11 dakikalık konuşmasına İran rejimi için “dünyadaki baş terör destekçisi devlet” sözleriyle başladı.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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