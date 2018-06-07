Top modelin bacakları olay oldu

Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Kate Moss, New York'ta düzenlenen YveS Saint Laurent defilesine izleyici olarak katıldı. 44 yaşındaki Moss'un bacaklarının görünümü kelimenin tam anlamıyla olay yarattı.
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