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Top modelin bacakları olay oldu

Bir döneme damga vuran ünlü model yine görüntüsü ile gündem yarattı.

Hürriyet Haber
07.06.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:
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Top modelin bacakları olay olduNext

Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Kate Moss, New York'ta düzenlenen YveS Saint Laurent defilesine izleyici olarak katıldı. 44 yaşındaki Moss'un bacaklarının görünümü kelimenin tam anlamıyla olay yarattı. 

Etiketler: Kate Moss , yves saint laurent , new york

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