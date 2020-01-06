TOKİ başvuruları için son gün ne zaman? e Devlet TOKİ başvuru sayfası
Türkiye’nin dört bir yanında ilgi gören TOKİ 100 bin konut projesi için başvuru süreci devam ediyor. TOKİ tarafından 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak. Peki, TOKİ başvuruları için son gün ne zaman? e Devlet üzerinden TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
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TOKİ başvuruları Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul ediliyor. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. 16 Aralık’ta başlayan TOKİ başvuruları için son gün ise 15 Ocak 2020 olarak belirlendi.
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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin”,
2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”
3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın
4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”
başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
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TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TOKİ başvurusu için öncelikle aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak şifrenizle E-Devlet sistemine girişi yapınız.
Ardından TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için karşınıza çıkacak olan ekrandan, size uygun olan ildeki projeyi seçip, yanındaki başvur butonuna tıklayınız.
E-Devlet üzerinden yapılan başvurunun tamamlanması için ilgili banka tarafından SMS ile tarafınıza iletilen hesap numarasına Başvuru Bedeli'nin yatIrılması gerekmektedir.
Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.