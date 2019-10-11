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Teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen siviller törenle memleketlerine uğurlandı
PKK/YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar ile kamu görevlisi Cihan Güneş'in cenazeleri, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
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