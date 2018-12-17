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    Terör örgütüne darbe! 23 sığınak ve barınak bulundu

    Şırnak'ta, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınaklarda roketatar, suikast tabancası ile çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, yaşam malzemeleri ise imha edildi.

    Fotoğraflar: DHA
    17.12.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:
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    Terör örgütüne darbe 23 sığınak ve barınak bulunduNext

    Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, 14- 16 tarihleri arasında Bestler- Dereler bölgesindeki Şerivan ormanlarında 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç' ismiyle, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

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