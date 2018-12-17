Terör örgütüne darbe! 23 sığınak ve barınak bulundu
Şırnak'ta, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınaklarda roketatar, suikast tabancası ile çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, yaşam malzemeleri ise imha edildi.
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