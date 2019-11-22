TEM’de feci kaza!

Bir dönemin en güzel ve zengin kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı hakkında şaşırtan bir iddia geldi.
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru değerlendirme sürecinin sona ermesi ardından farklı sorular gündeme geldi. Üniversite öğrencilerinin yeni gündemi KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarih. Her ayın belirli günlerinde TC Kimlik Numaralarına göre KYK bursu ya da kredisi alacak olan öğrenciler, Ziraat Bankası üzerinden edinecekleri bankamatik kartları ile paralarını çekebilecek. Peki, KYK ne zaman yatacak? KYK kart sorgulama nasıl yapılır?