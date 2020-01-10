Telefonunuza uygulama indirip adınıza sahte yorumlar yazıyor, dikkat!
Telefonlarda ortaya çıkan yeni bir güvenlik tehlikesi, kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacağa benziyor. Sakın bu hataya düşmeyin, başınız yanabilir...
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Telefonunuz siz farkında olmadan arkanızdan bakın ne işler çeviriyor? İşte sizden habersiz uygulama indiren, oraya buraya sizin adınıza yorum yazan yeni gizli tehlike...
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Kaspersky araştırmacıları kullanıcılara istenmeyen reklamlar gösteren ve e-ticaret uygulamalarını kurdurmaya çalışan yeni bir Truva atı uygulaması tespit etti. Bu uygulama hem kullanıcıları hem de reklam verenleri kandırabiliyor.
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Akıllı telefon uygulama mağazalarını ziyaret eden bu zararlı yazılım çeşitli uygulamaları indirip kullanıcı adına bunlar hakkında yorumlar yazıyor. Bunların tümünü de cihazın sahibi farkında olmadan gerçekleştiriyor.
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Kış satışları yoğunlaştıkça hem kullanıcıların hem de markaların daha dikkatli olması gerekiyor. Kullanıcılar mağaza seçerken, daha önceden yapılan yorumlara önem veriyor. Satıcılar da kampanya ve reklam bütçelerini bu dönemde artırıyor.
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Ancak ne kullanıcılar ne de satıcılar internette gördüklerine tamamen güvenmemeli. Yeni bir Truva atı uygulaması, popüler alışveriş uygulamalarının puanını artırıp insanları bunları kurmaya itiyor ve ardından sayısız reklam gösteriyor.
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‘Shopper’ adı verilen bu uygulama, ayrıntılı gizlenme yöntemleri ve Google Accessibility Service kullanımıyla araştırmacıların dikkatini çekti.
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Engelli kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlanan bu servis uygulama içeriklerinin sesli okunmasını ve kullanıcıların arayüzle etkileşime girebilmesini sağlıyor.Ancak saldırganlar bu özelliği cihazın sahibine karşı ciddi bir tehdit olarak kullanıyor.
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Bu servisi kullanma izni alan zararlı yazılım, sistem arayüzü ve uygulamalarla etkileşime girmek için neredeyse sayısız fırsata kavuşuyor. Ekrandaki verileri toplayabilen yazılım düğmelere basabiliyor ve hatta kullanıcı hareketlerini taklit edebiliyor.
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Zararlı uygulamanın nasıl yayıldığı henüz tam olarak bilinmese de Kaspersky araştırmacıları cihaz sahiplerinin bunu sahte reklamlardan veya üçüncü taraf uygulama mağazalarından yasal uygulama almaya çalışırken indirmiş olabileceğini düşünüyor.
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Zararlı uygulama kendini bir sistem uygulaması olarak gösteriyor ve kendini kullanıcıdan gizlemek için ConfigAPK adlı sistem simgesini kullanıyor. Ekran kilidi açıldıktan sonra çalışan uygulama cihaz hakkında bilgi toplayarak saldırganın sunucusuna gönderiyor. Sunucudan da uygulamanın çalıştıracağı komutlar alınıyor.
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Tehlikeli truva atı neler yapabiliyor?
Cihaz sahibinin Google veya Facebook hesabını kullanarak AliExpress, Lazada, Zalora, Shein, Joom, Likee ve Alibaba gibi popüler alışveriş ve eğlence uygulamalarına kayıt olmak.
Google Play’de uygulamalara cihaz sahibi adına yorum bırakmak.
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Erişilebilirlik Servisini kullanma haklarını kontrol etmek. Eğer izin verilmemişse uygulama bunu talep eden sahte bir istek gönderiyor.
Google Play Protect özelliğini kapatmak. Bu özellik, Google Play Store’daki uygulamaları indirilmeden önce kontrolden geçiriyor.
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Uzak sunucudan gelen bağlantıları gizli bir pencerede açmak ve bir dizi ekranın engeli kaldırıldıktan sonra kendini uygulama menüsünden gizlemek.
Ekran kilidini açarken reklam göstermek ve bu reklamlar için uygulama menüsünde etiketler oluşturmak.