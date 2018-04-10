Telefonunuz ne kadar radyasyon yayıyor? İşte model model radyasyon değerleri...

Akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyeleri, Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından ölçüldü. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0,60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.
İşte telefon telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...
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