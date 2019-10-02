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    Haberler >Teknoloji>Telefonunuz ne kadar radyasyon yayıyor?

    Telefonunuz ne kadar radyasyon yayıyor?

    Amerikan gazetesi Chicago Tribune'nin 3G ve 4G bağlantıya sahip çeşitli telefon modelleri üzerinde yapılan araştırmadan derlenen bilgilere göre, cep telefonlarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen üst sınırdan daha fazla radyasyon yaydığı ve bu değerlerin şirketlerin açıkladığı miktarların çok üzerinde olduğu belirlendi.

    Foto: Pixabay
    02.10.2019 - 11:25 | Son Güncelleme:
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    Telefonunuz ne kadar radyasyon yayıyorNext

    Cep telefonlarının en fazla ABD'de 1.6W/kg, Avrupa bölgesinde ise 2W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Peki kullandığınız telefon ne kadar radyasyon yayıyor?

    Etiketler: Akıllı telefonlar , Radyasyon yayma oranları , Ne kadar radyasyon yayıyor

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