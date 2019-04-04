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    Telefonlar ne kadar radyasyon yayıyor?

    Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. Peki Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi'ne göre en yüksek radyasyon hangisinde?

    Foto: Pixabay
    04.04.2019 - 00:41 | Son Güncelleme:
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    Telefonlar ne kadar radyasyon yayıyorNext

    İşte Nisan ayı itibarıyla telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...

    Etiketler: Akıllı telefonlar , Radyasyon yayma oranları , Ne kadar radyasyon yayıyor
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